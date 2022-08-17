Эрзинский район, Тыва, 17 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Туве после вмешательства прокуратуры ликвидированы три несанкционированные свалки в Эрзинском районе. Нарушения были выявлены в ходе проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Цитата из х/ф «На дне». Реж. Владимир Котт. 2014. Россия На свалке

Так, из-за невывоза очагового навала мусора возле села Булун-Бажы образовалась свалка. Аналогичным образом появились горы отходов в селе Морен, а также на территории управления культуры районной администрации.

«Прокурор обратился в суд с иском обязать органы местного самоуправления убрать несанкционированные свалки бытовых отходов. Исковые требования прокурора судом удовлетворены, судебные решения исполнены, несанкционированные свалки ликвидированы», — отметили в ведомстве.