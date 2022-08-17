Львов, Украина, 17 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Жителям Львова нужно запастись дровами перед тяжёлой зимой. Об этом заявил мэр города Андрей Садовой.

Tempus Печь-буржуйка

«Горожанам стоит готовиться к ситуации, которую сложно себе представить», — приводит слова украинского мэра RT.

Садовой рассказал, что местные власти закупают печи-буржуйки. Они нужны в качестве запасного варианта на случай, если другие способы отопления помещений работать не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Киева Виталий Кличко предложил горожанам запастись к зиме тёплой одеждой и одеялами.