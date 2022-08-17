Кабул, , 09:55 — REGNUM Кафия, афганская девочка, потерявшая всех членов семьи в результате американских бомбардировок на юге Афганистана, является живым свидетельством преступлений Вашингтона.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», Кафия — девочка из деревни Джошхали уезда Сангин афганской провинции Гильменд, которая около 15 лет назад потеряла всех членов своей семьи в результате американских бомбардировок.

Она смогла спастись, но на её теле остались глубокие раны, и с тех пор девочка не растёт и не говорит. Кафие сейчас семнадцать или восемнадцать лет, но её тело остаётся телом пяти-шестилетнего ребёнка.

Врачи сказали, что Кафия страдает этой редкой болезнью из-за воздействия веществ, содержащихся в американских бомбах. За все годы американского присутствия чиновники тогдашнего афганского правительства не позволили деду и дядям Кафие раскрыть это преступление.

Члены семьи Кафии не были талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После совершения этого преступления единственное, что сказали американские военные, была стереотипная отговорка: »Это была ошибка».