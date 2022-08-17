Москва, , 09:55 — REGNUM Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов предложил правительству РФ разработать систему сертификатов для приобретения школьной формы, передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа.

Сергей Миронов Kremlin.ru

«Выдавать этот документ нужно родителям, чтобы они смогли воспользоваться им для покупки своим детям одежды российского производства. Номинал сертификата должен быть не менее 5 тыс. рублей», — сказал депутат.

По его словам, в последнее время родители во многих регионах столкнулись с резким подорожанием школьной формы и неудовлетворительным качеством относительно недорогих её вариантов.

«Предоставление сертификатов на школьную форму поддержит не только граждан, но и отечественную легкую промышленность. Параллельно с этим Минпромторг должен организовать систему государственного заказа на массовый пошив формы. Как раз с этого может начаться реализация программы импортозамещения в текстильной промышленности, которая потом перерастёт в другие масштабные проекты», — отметил Миронов.

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