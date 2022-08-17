Санкт-Петербург, 17 августа, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Житель Санкт-Петербурга задержан за съёмку порнографических фильмов с несовершеннолетней девушкой. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передаёт издание 78.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

В отделение полиции пришла 22-летняя девушка. Она сообщила органам, что в течение нескольких лет, с 2015 по 2018 год, она вступала в интимную связь с молодым человеком. Спустя время выяснилось, что парень тайно снимал и фотографировал процесс с целью создания порнографических материалов.

Мужчину в возрасте 34 лёт задержали в Выборгском районе Петербурга сразу по нескольким инцидентам. Его подозревают в интимной связи с несовершеннолетней и создании порнофильмов с участием девушки. По данному факту возбудили три уголовных дела. Полиция выясняет все обстоятельства, а мужчину поместили в изолятор.