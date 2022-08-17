Анапа, Краснодарский край, 17 августа, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в связи с ухудшением погодных условий запретили купаться на всех пляжах Анапы. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении гражданской обороны и защиты населения.

Admkrai.krasnodar.ru Пляж Анапы

Спасатели призвали жителей Анапы и туристов быть крайне осторожными, соблюдать все меры личной безопасности и не подвергать риску жизнь и здоровье.

«Руководителям предприятий и организаций необходимо принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

Запрет установлен в связи с прохождением грозового фронта.