Москва, , 09:49 — REGNUM Для того, чтобы экономика РФ начала восстанавливаться летом 2023 года, нет никаких причин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко.

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«Нет причин, чтобы российская экономика начала восстанавливаться летом 2023 года. Либо это будет отскок после сильного падения. И причина этого — политика ЦБ, благодаря которой Россия упустила отличные шансы для реального роста, выпадающие не чаще одного раза в поколение, — сказал Пальченко. — Мы внезапно получили освобождение внутреннего рынка от иностранных конкурентов, повышение цен на углеводороды и продовольствие, а также ввели жесткие валютные ограничения. Наконец-то появилась возможность домонетизации экономики через российский вариант QE (количественное смягчение — прим. ИА REGNUM) и, как следствие, запуска внутренних инвестиций в реальный сектор».

Как полагает Пальченко, излишнюю валюту можно было бы пустить на обновление фондов для реального сектора (хотя бы участвующего в импортозамещении).

«Но вместо этого ЦБ QE не запустил, и проблему заниженного курса западных валют решил методом «утилизации» этих валют из нашей экономики, не снизив при этом курса рубля. И вместо реализации шансов мы получили проблемы», — подытожил Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал об уникальной ситуации, которая сложилась на валютном рынке России.

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