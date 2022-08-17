Сеул, , 09:51 — REGNUM Заместитель министра энергетики США по вопросам ядерной безопасности Джилл Хруби, посетившая Сеул в рамках турне по странам Восточной Азии, встретилась на прошлой неделе с высокопоставленными лицами Южной Кореи. Об этом сообщает SP News.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

Сообщается, что стороны обсудили обороноспособность страны, нераспространения ядерного оружия и ядерную безопасность.

Джилл Хруби провела встречу с послом США в Южной Корее Филипом Голдбергом и представителями южнокорейского внешнеполитического ведомства, с которыми обсудила вопросы развития двусторонних отношений и безопасности в регионе.

Представительница США также посетила Корейский исследовательский институт атомной энергии (KAERI) и Корейский институт по ядерному нераспространению и контролю (KINUC).