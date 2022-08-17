Улан-Удэ, , 09:48 — REGNUM В столицу Бурятии Улан-Удэ вернулась сотрудница городской администрации, которая свой отпуск провела на Донбассе, работая добровольцами. Об этом рассказал мэр города Игорь Шутенков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Добровольцы развозят гуманитарную помощь жителям Донбасса Телеграмм-канал Игоря Шутенкова

Ведущий эксперт Управления по развитию гражданских инициатив администрации, мама троих детей Елена Быкова отметила, что чужой беды не бывает, приняв участие в гуманитарной миссии.

«Нашу помощь ждут дети и пожилые люди и, конечно же, наши ребята. Вода, продукты питание — это сейчас самое необходимое. Только вместе мы сила. Благодаря такой команде мы справились с поставленной перед нами задачей», — отметила она.

Её коллега, Виктор Зайцев в настоящее время продолжает помогать жителям Донбассе. Он там работает водителем грузовика и занимается доставкой гуманитарной помощи.