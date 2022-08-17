Улан-Удэ, 17 августа, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В столицу Бурятии Улан-Удэ вернулась сотрудница городской администрации, которая свой отпуск провела на Донбассе, работая добровольцами. Об этом рассказал мэр города Игорь Шутенков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Игоря Шутенкова Добровольцы развозят гуманитарную помощь жителям Донбасса

Ведущий эксперт Управления по развитию гражданских инициатив администрации, мама троих детей Елена Быкова отметила, что чужой беды не бывает, приняв участие в гуманитарной миссии.

«Нашу помощь ждут дети и пожилые люди и, конечно же, наши ребята. Вода, продукты питание — это сейчас самое необходимое. Только вместе мы сила. Благодаря такой команде мы справились с поставленной перед нами задачей», — отметила она.

Её коллега, Виктор Зайцев в настоящее время продолжает помогать жителям Донбассе. Он там работает водителем грузовика и занимается доставкой гуманитарной помощи.