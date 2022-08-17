Барнаул, 17 августа, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Инициативу выплаты миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей считает актуальной руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

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«Всецело поддерживаю данную инициативу. С одной стороны, ее реализация позволит улучшить материальное положения семей детьми (а по статистике именно среди этой категории самое большое число бедных семей), а с другой стороны, может поспособствовать улучшению демографической ситуации в стране.

Да, в настоящее время многие регионы страны уже выплачивают региональный материнский капитал за третьего ребёнка, но возможности регионов (а значит и выплачиваемые суммы) несопоставимы с федеральными.

Так в Алтайском крае региональный материнский капитал за рождение третьего ребёнка составляет 62 тысячи рублей, что конечно крайне мало. Поэтому оптимальным решением этого вопроса стало бы увеличение этой выплаты и возложение соответствующего обязательства на Федерацию (это среди прочего позволило бы высвободить средства регионов на другие социально значимые цели)».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее »Известия » со ссылкой на главу профильной комиссии общественной палаты России Сергея Рыбальченко информировали о том, что инициатива выплачивать федеральный семейный капитал в размере 1 млн при рождении третьего и последующих детей направлена руководителю рабочей группы «Социальная политика» Госсовета РФ, губернатору Новгородской области Андрею Никитину.