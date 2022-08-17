Нур-Султан, , 09:47 — REGNUM Президент Сингапура Халима Якуб приняла прибывшего в город-государство министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба казахстанского МИД.

Сингапур (сс) cegoh

«Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений между нашими странами и расширения экономических связей», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны обсудили предстоящий визит в Сингапур президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Тлеуберди передал Якуб приветствия от лавы государства. Она также передала тёплые пожелания казахстанскому лидеру.

Сообщается, что Тлеуберди также встретился с премьер-министром Сингапура, министром финансов Лоуренсом Вонгом.

«Особое внимание было уделено расширению транзитного потенциала Казахстана и развитию проектов казахстанско-сингапурских предприятий в обрабатывающей промышленности, информационно-коммуникационных технологиях, строительстве и финансах», — отметили в пресс-службе.