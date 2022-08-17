Первомайск, ЛНР, 17 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. При обстреле вооружёнными украинскими формированиями Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР) один мирный житель умер и ещё один числится как пропавший без вести. Об этом 17 августа сообщает городская администрация в своём телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Отмечается, что в результате обстрела ВСУ многоквартирный жилой дом в одном из самых густонаселенных районов получил значительный повреждения, которые есть с четвертого по девятый этаж.

«Зафиксирована смерть одного из жителей дома от сердечного приступа. Одна женщина пропала без вести», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне украинские нацисты обстреляли Первомайск в ЛНР из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.