Ульяновск, 17 августа 2022, 09:45 — REGNUM В 2023 году из бюджета Ульяновской области выделят средства на создание нового кладбища в Димитровграде. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя правительства области Евгений Лазарев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный на портале правовой информации.

Гвоздики на мемориале
Гвоздики на мемориале
Андрей Репин © ИА REGNUM

В 2023 году из региональной казны в муниципальный бюджет Димитровграда будут перечислены средства «для финансового обеспечения расходных обязательств», связанных с созданием в городе общественного кладбища.

«Под созданием в городе Димитровграде общественного кладбища понимается совокупность мероприятий, обеспечивающих увеличение площади территории существующего в городе Димитровграде общественного кладбища для создания новых мест захоронения», — говорится в документе.

Данным решением утверждены правила предоставления бюджетных средств. Их объём будет определяться с учётом затрат, связанных с оплатой работ (услуг) по созданию погоста.

Напомним, что единственное городское кладбище в Димитровграде площадью 35,6 гектара практически заполнено. Оно действует с 1980 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2019 году в Димитровграде вступило в законную силу решение суда об обязании администрации создать новое кладбище на 2580 мест в границах муниципалитета, но за пределами территории действующего кладбища.

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