Ульяновск, 17 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В 2023 году из бюджета Ульяновской области выделят средства на создание нового кладбища в Димитровграде. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя правительства области Евгений Лазарев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный на портале правовой информации.

Андрей Репин ИА REGNUM Гвоздики на мемориале

В 2023 году из региональной казны в муниципальный бюджет Димитровграда будут перечислены средства «для финансового обеспечения расходных обязательств», связанных с созданием в городе общественного кладбища.

«Под созданием в городе Димитровграде общественного кладбища понимается совокупность мероприятий, обеспечивающих увеличение площади территории существующего в городе Димитровграде общественного кладбища для создания новых мест захоронения», — говорится в документе.

Данным решением утверждены правила предоставления бюджетных средств. Их объём будет определяться с учётом затрат, связанных с оплатой работ (услуг) по созданию погоста.

Напомним, что единственное городское кладбище в Димитровграде площадью 35,6 гектара практически заполнено. Оно действует с 1980 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2019 году в Димитровграде вступило в законную силу решение суда об обязании администрации создать новое кладбище на 2580 мест в границах муниципалитета, но за пределами территории действующего кладбища.