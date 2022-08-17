Назрань, Ингушетия, , 09:45 — REGNUM В Ингушетии пять человек отравились газом. Инцидент произошел в ночь на 17 августа в городе Назрани. В числе пострадавших трое детей, пишет РЕН ТВ.

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Пострадавшие проживали в частном доме. У всех легкая форма отравления, их доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Причины отравления в настоящее время устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, двумя днями ранее в Москве 11 жильцов дома на проспекте 40 лет Октября и врачи скорой помощи, прибывшие на вызов к пострадавшим, отравились угарным газом. Было эвакуировано 40 человек. Специалисты установили превышение паров угарного газа. Очаг утечки был выявлен в подвале дома.

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