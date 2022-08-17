Тверь, 17 августа 2022, 09:41 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава администрации Бердянского района Запорожской области Александр Сауленко подписали соглашение о сотрудничестве 16 августа, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области в рамках поездки делегации региона в Бердянский район.
Подписанный документ предполагает взаимодействием между Тверской областью и Бердянским районом по ключевым вопросам для оказания поддержки местным жителям.
В частности, глава Тверской области выразил готовность содействовать в обучении и трудоустройстве молодых людей из Бердянского района.
Глава Тверской области также обозначил задачи, которые планируется решить в рамках соглашения: это подготовка к новому учебному году, подготовка к осенне-зимнему периоду и помощь в организации проведения референдума по присоединению к Российской Федерации.
Добавим, что делегация Тверской области также передала Бердянскому району более 64 тонн гуманитарной помощи — товары различного назначения, в том числе и оборудование для обеспечения готовности территории к отопительному сезону.