Тверь, 17 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава администрации Бердянского района Запорожской области Александр Сауленко подписали соглашение о сотрудничестве 16 августа, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области в рамках поездки делегации региона в Бердянский район.

Пресс-служба правительства Тверской области Власти Тверской области и Бердянского района Запорожья договорились о сотрудничестве

Подписанный документ предполагает взаимодействием между Тверской областью и Бердянским районом по ключевым вопросам для оказания поддержки местным жителям.

«Всегда важно помочь тем, кто в этом больше всего нуждается. Сегодня переходный период для жителей Бердянского района, непростое время. Мы хотим, чтобы территория достойна прошла этот период и уже в новом времени развивалась вместе с нами», — отметил по итогам подписания документа Игорь Руденя.

В частности, глава Тверской области выразил готовность содействовать в обучении и трудоустройстве молодых людей из Бердянского района.

«У нас есть потенциал для реализации совместных проектов — гуманитарных и технологических, а также решения вопросов санаторно-курортного отдыха — в первую очередь детей», — добавил Руденя.

Глава Тверской области также обозначил задачи, которые планируется решить в рамках соглашения: это подготовка к новому учебному году, подготовка к осенне-зимнему периоду и помощь в организации проведения референдума по присоединению к Российской Федерации.

Добавим, что делегация Тверской области также передала Бердянскому району более 64 тонн гуманитарной помощи — товары различного назначения, в том числе и оборудование для обеспечения готовности территории к отопительному сезону.