Москва, , 09:41 — REGNUM Поддержка работников IT-отрасли привела к тому, что потенциальные кадры отказались от работы на предприятиях, отметил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия») на пленарном заседании деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2022».

IT Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутат считает, что вопрос по обеспечению достойными зарплатами сотрудников ОПК становится сейчас крайне важным. По его словам, даже в нынешних условиях можно очень быстро, выделив финансовые ресурсы, купить оборудование, повысить зарплату, но получить качественный персонал станет возможно только через 10 лет.

«И если мы не начали делать это вчера, то мы обязаны это делать сегодня. Более того, поддержка айтишников нанесла нам большой ущерб, потому что переток тех ребят, которые сдавали математику углублённую, физику пошёл туда, где больше перспектив и больше платят», — сказал Гутёнев, видео выступления которого опубликовано в телеграм-канале депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были введены налоговые льготы в целях поддержки компаний IT-индустрии: на 2022−2024 годы для отрасли устанавливается нулевая ставка налога на прибыль. Также Минцифры предложило снизить ставку по ипотеке для специалистов в сфере информационных технологий до 3%.

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