Абакан, , 09:41 — REGNUM Со дня трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС, унёсшей жизни 75 человек, прошло 13 лет. 17 августа в Хакасии вспоминают жертв крупнейшей аварии в истории российской гидроэнергетики. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

День памяти жертв трагедии на СШГЭС Пресс-служба главы Хакасии

В годовщину трагедии возложили цветы к мемориалу на Уйском кладбище посёлка Черёмушки.

Как подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов, трагедия коснулась практически каждой семьи, связанной с Саяно-Шушенской ГЭС. «Память о погибших земляках навсегда останется в наших сердцах», — сказал он.

После возложения цветов собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на СШГЭС произошла 17 августа 2009 года. Из строя вышли все десять гидротурбин, три из них были разрушены полностью. Жертвами катастрофы стали 75 человек. На сегодняшний день ГЭС полностью восстановлена.

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