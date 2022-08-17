Москва, , 09:41 — REGNUM Министерство иностранных дел России заявил, что на стороне украинских националистов воюют некоторые бойцы спецподразделений бывшего афганского режима.

Солдат армии Афганистана Mikhail Kamarov

«Бывшие бойцы афганского спецназа воюют на Украине на стороне Киева», — указал представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, которого цитирует радио Sputnik.

Дипломат добавил, что некоторые из этих спецназовцев на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воюют в Ираке и Сирии, а другие, видимо, присоединились к «украинским нацистам» под обещание денег, но к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это не имеет никакого отношения.

Кабулов сказал, что около 11 тысяч спецназовцев бывшего афганского режима бежали из страны и ждут въезда в США.

«Видимо, их никто не пустит в Америку», — сказал Кабулов.

По словам российского дипломата, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали, что не будут направлять на Украину ни боевиков, ни террористов.

При этом высокопоставленный представитель минобороны США, обеспокоенный присутствием боевиков-наёмников на Украине, предупредил, что отправленное в эту страну американское оружие на сотни миллионов долларов может «упасть в большую чёрную дыру».