МИД России: спецназ бывшего афганского режима воюет на Украине
Москва, 17 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России заявил, что на стороне украинских националистов воюют некоторые бойцы спецподразделений бывшего афганского режима.
«Бывшие бойцы афганского спецназа воюют на Украине на стороне Киева», — указал представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, которого цитирует радио Sputnik.
Дипломат добавил, что некоторые из этих спецназовцев на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воюют в Ираке и Сирии, а другие, видимо, присоединились к «украинским нацистам» под обещание денег, но к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это не имеет никакого отношения.
Кабулов сказал, что около 11 тысяч спецназовцев бывшего афганского режима бежали из страны и ждут въезда в США.
«Видимо, их никто не пустит в Америку», — сказал Кабулов.
По словам российского дипломата, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали, что не будут направлять на Украину ни боевиков, ни террористов.
При этом высокопоставленный представитель минобороны США, обеспокоенный присутствием боевиков-наёмников на Украине, предупредил, что отправленное в эту страну американское оружие на сотни миллионов долларов может «упасть в большую чёрную дыру».