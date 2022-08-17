Цинциннати, США, , 09:40 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла представительнице Великобритании Эмме Радукану в матче первого круга турнира в Цинциннати (США). Встреча продлилась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 4:6, 0:6.

Серена Уильямс sport-xl.org

Уильямс семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт. На счету её соперницы пять эйсов, ни одной ошибки на подаче и 5 из 9 брейков.

Во втором круге Радукану сыграет с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко.

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