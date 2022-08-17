Москва, , 09:39 — REGNUM На рост цен на газ в Европе влияют ограничения в поставках голубого топлива и чрезвычайные меры по его экономии. Об этом сегодня, 17 августа, заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов, передают РИА Новости.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нынешний скачок цен вызван сообщением о снижении поставок газа из Алжира и сообщением об обмелении рек в Европе, сто может создать проблемы с доставкой угля и мазута», — пояснил Колобанов.

По его мнению, Европа может столкнуться с глобальным энергетическим кризисом уже к октябрю 2022 года. Газовый рынок стал «крайне чувствительным» к любой негативной информации, которая потенциально может иметь отношение к потреблению или поставкам газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа биржевая цена на газ в Европе продолжает расти и превысила уже $2600 за тысячу кубометров.

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