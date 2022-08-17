Москва, 17 августа, 2022, 09:39 — ИА Регнум. На рост цен на газ в Европе влияют ограничения в поставках голубого топлива и чрезвычайные меры по его экономии. Об этом сегодня, 17 августа, заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов, передают РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Нынешний скачок цен вызван сообщением о снижении поставок газа из Алжира и сообщением об обмелении рек в Европе, что может создать проблемы с доставкой угля и мазута», — пояснил Колобанов.

По его мнению, Европа может столкнуться с глобальным энергетическим кризисом уже к октябрю 2022 года. Газовый рынок стал «крайне чувствительным» к любой негативной информации, которая потенциально может иметь отношение к потреблению или поставкам газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа биржевая цена на газ в Европе продолжает расти и превысила уже $2600 за тысячу кубометров.

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