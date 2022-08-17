Челябинск, , 09:38 — REGNUM Челябинская область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на софинансирование региональной программы по развитию промышленности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Минпромторг РФ направит на софинансирование 3,3 млрд рублей. Деньги единой региональной субсидии распределены между 59 регионами Эти деньги позволят возместить часть расходов предприятий на техническое присоединение, приобретение нового оборудования, а также помогут докапитализировать региональные фонды развития промышленности.

В бюджете Челябинской области для этих целей предусмотрено 150 млн рублей, добавили в правительстве.