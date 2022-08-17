Челябинск, 17 августа 2022, 09:38 — REGNUM Челябинская область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на софинансирование региональной программы по развитию промышленности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Минпромторг РФ направит на софинансирование 3,3 млрд рублей. Деньги единой региональной субсидии распределены между 59 регионами Эти деньги позволят возместить часть расходов предприятий на техническое присоединение, приобретение нового оборудования, а также помогут докапитализировать региональные фонды развития промышленности.
В бюджете Челябинской области для этих целей предусмотрено 150 млн рублей, добавили в правительстве.