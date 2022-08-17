Челябинск, 17 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Челябинская область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на софинансирование региональной программы по развитию промышленности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Минпромторг РФ направит на софинансирование 3,3 млрд рублей. Деньги единой региональной субсидии распределены между 59 регионами Эти деньги позволят возместить часть расходов предприятий на техническое присоединение, приобретение нового оборудования, а также помогут докапитализировать региональные фонды развития промышленности.

В бюджете Челябинской области для этих целей предусмотрено 150 млн рублей, добавили в правительстве.