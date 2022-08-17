Рязань, 17 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Три очага природных пожаров действует в Рязанской области. Помощь в ликвидации возгораний оказывает аэромобильная группировка МЧС, сообщает пресс-служба правительства региона.

34.mchs.gov.ru Лесной пожар

По словам первого заместителя председателя правительства области Анны Росляковой, в целом весь пожароопасный сезон был пройден без инцидентов. По состоянию на 15:00 16 августа наибольшую сложность представляет природный пожар в Спасском районе. Для оказания помощи по ликвидации природных пожаров в Спасский и Рязанский районы направлены 60 рязанских спасателей и 10 единиц техники.

Угрозы населённым пунктам нет.