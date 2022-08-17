Москва, , 09:37 — REGNUM В России стоимость косметической и капитальной отделки квартир за год выросла примерно на 30%, пишут «Известия» со ссылкой на участников строительной отрасли.

Ремонт

Отмечается, что отделочные материалы подорожали за год в среднем на 10-15%, цены на мебель увеличились от 15 до 80%, а устройство технического освещения подорожали вдвое.

По словам специалистов, помимо подорожания основных стройматериалов, также выросли расценки рабочих. На стоимости работ сказывается в том числе дефицит строителей, который сформировался во время локдауна 2020 года.

Цены на стройматериалы на сегодняшний день нестабильны, а о возврате к допандемийному уровню в данный момент речи не идет, подчеркнули эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий кафедрой конкурентного права юридического факультета Института права и национальной безопасности РАНХиГС Андрей Тенишев сообщил, что в России на стоимость строительных материалов влияет множество разнонаправленных факторов.

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