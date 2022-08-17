Луганск, , 09:35 — REGNUM Житель города Первомайска Луганской Народной Республики погиб в результате обстрела со стороны украинских формирований. Об этом 17 августа сообщила администрация города.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Первомайск обстреляли вечером 16 августа, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как рассказали в администрации, удар пришёлся по густонаселённому району города, повреждения получил многоквартирный дом.

«Зафиксирована смерть одного из жителей дома от сердечного приступа. Одна женщина пропала без вести», — сказано в информации, опубликованной в телеграм-канале администрации.