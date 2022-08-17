Луганск, 17 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Житель города Первомайска Луганской Народной Республики погиб в результате обстрела со стороны украинских формирований. Об этом 17 августа сообщила администрация города.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Первомайск обстреляли вечером 16 августа, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как рассказали в администрации, удар пришёлся по густонаселённому району города, повреждения получил многоквартирный дом.

«Зафиксирована смерть одного из жителей дома от сердечного приступа. Одна женщина пропала без вести», — сказано в информации, опубликованной в телеграм-канале администрации.