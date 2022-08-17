При обстреле погиб житель Первомайска в ЛНР, ещё один пропал без вести
Луганск, 17 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Житель города Первомайска Луганской Народной Республики погиб в результате обстрела со стороны украинских формирований. Об этом 17 августа сообщила администрация города.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
ЛНР
Первомайск обстреляли вечером 16 августа, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Как рассказали в администрации, удар пришёлся по густонаселённому району города, повреждения получил многоквартирный дом.
«Зафиксирована смерть одного из жителей дома от сердечного приступа. Одна женщина пропала без вести», — сказано в информации, опубликованной в телеграм-канале администрации.