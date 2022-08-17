Денис Пушилин: «Донбасс скорбит вместе с Алтайским краем»
Донецк, 17 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин 17 августа в своем телеграм-канале опубликовал некролог о погибшем в Донбассе заместителе председателя Общественной палаты Алтайского края Евгении Новикове:
«Когда стало понятно, что не хватает рук добровольных помощников для спасения людей в воюющем Донбассе, откликнулись волонтеры из России. Они знали, что рискуют жизнями, но все равно выбрали путь служения тем, кто не выжил бы без их поддержки.
По зову сердца прибыл к нам и заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Александрович Новиков. Он не впервые принимал участие в гуманитарных миссиях. Его хорошо знали и уважали не только жители Алтайского края, но и Донбасса. Сегодня ему бы исполнилось 53.
Его жизнь оборвал подлый обстрел со стороны украинских вооруженных формирований 10 июля. До последнего все надеялись, что он выжил, но — увы… Сегодня Евгения Новикова Алтай провожает в последний путь. Донбасс скорбит вместе с Алтайским краем. Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье и близким Евгения Александровича Новикова, его коллегам и всем, кто его знал, кому он помогал. Светлая память».
Напомним, по словам председателя ОП региона Юрия Шамкова, Новиков уехал в Донбасс в начале июля с волонтёрской миссией, а 10 июля попал под обстрел в Шахтёрском районе ДНР.
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