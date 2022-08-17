Тюмень, 17 августа, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Тюмени сделают специальную разметку для электросамокатов в 30 локациях города. Об этом сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

Нанесение специальной разметки позволит упорядочить размещение электросамокатов на городских пространствах. На сегодня у сервисов аренды электросамокатов на руках 527 разрешений на размещение пунктов в Тюмени. При этом на территории областного центра определены 60 зон, где скорость передвижения на самокатах ограничена до 15 км/ч, а также 27 зон, где кататься запрещено.

Как ранее сообщало РЕ, «Порядок пользования территориями общего пользования города Тюмени при передвижении на электрических самокатах, используемых в автоматизированной системе аренды (проката)» в городе действует с 1 марта 2022 года.