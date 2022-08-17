Хулун-Буир, Китай, 17 августа, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Один случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в китайском городском уезде Маньчжурия, это стало поводом для введения локдауна. Соответствующее заявление опубликовано 17 августа местным правительством.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Один случай заражения COVID-19 выявили в городе 16 августа в ходе тестирования. Локдаун объявили вечером того же дня. Специалисты отслеживают контакты заболевшего человека.

Жилой комплекс, где выявили заболевшего, полностью заблокирован, жильцам запрещено выходить на улицу. Из других жилых комплексов разрешили выходить только при особой необходимости.

В городе ограничен въезд и выезд, не работает общественный транспорт, остановлена работа аэропорта. Работают только продуктовые магазины, аптеки и больницы.

Всех жителей обязали с 17 августа пройти три раунда ПЦР-тестирования. Срок действия ограничений не установлен.

Маньчжурия находится в автономном районе Внутренняя Монголия, граничащем с Россией.

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