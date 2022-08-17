Токио, 17 августа, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Крылатыми ракетами большой дальности, способными к поражению наземных целей, собираются оснастить два новых японских корабля с системами противоракетной обороны (ПРО) Aegis власти Японии. Об этом 17 августа сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники.

COMSEVENTHFLT Пуск крылатой ракеты

Отмечается, что дальность новых крылатых ракет, как ожидается, будет составлять до тысячи километров.

Также указывается, что корабли с ПРО Aegis будут вести постоянное дежурство в акватории Японского моря и отслеживать возможные запуски ракет со стороны Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что парламентарии из Южной Кореи и Японии посетят Вашингтон по приглашению госдепартамента США.