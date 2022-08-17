Джакарта, 17 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В 2022 году отмечается 17-я годовщина Хельсинкских соглашений, которые включали мирные переговоры между правительством Индонезии и движением «Свободный Ачех», сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

В 1976 году в Ачех было неспокойно, потому что регион хотел отделиться от Индонезии. Однако правительство отказалось. Властям даже пришлось ввести войска, чтобы обуздать это желание.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия заявила, что Хельсинкский меморандум о взаимопонимании, содержащий мирное соглашение между правительством Индонезии и Движением за свободный Ачех, может стать моделью для разрешения глобальных конфликтов.

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