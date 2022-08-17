Чебоксары, 17 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Чувашии республиканская прокуратура оспаривает через суд один из пунктов договора аренды крупного сельскохозяйственного участка, переданного конному заводу в Ядринском районе. Соответствующие сведения опубликованы на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

С иском в суд вышла прокуратура Чувашии, ответчиком является общество «Племенной конный завод им. В. И. Чапаева». Надзорное ведомство обратилось в суд в защиту интересов Стрелецкого сельского поселения Ядринского района.

Прокуратура просит суд признать недействительным пункт 4.3.2 договора аренды земельного участка от 19.10.2020, заключённого между администрацией поселения и обществом. Суд установил, что на основании данного договора ответчику был предоставлен в аренду земельный участок «для ведения сельскохозяйственного производства» площадью 216 тыс. кв. метров на 49 лет.

«В соответствии с п. 3.1 договора годовой размер арендной платы составляет 11 314,00 рублей, согласно протоколу № 3 рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельных участков и продаже права на заключение договоров аренды земельных участков от 18.09.2020. […] Пунктом 4.3.2 договора предусмотрено, что арендатор имеет право передавать участок в субаренду в пределах срока действия договора, а также передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, только с письменного согласия арендодателя. Истец, ссылаясь на недействительность данного пункта договора, обратился в суд с иском», — говорится в документе.

В августе 2022 года Арбитражный суд Чувашии удовлетворил иск прокуратуры, признав недействительным пункт 4.3.2 договора аренды земель. Данное решение может быть обжаловано.