Южно-Курильск, Сахалинская область, , 09:26 — REGNUM На самом южном острове Большой гряды Курильских островов Кунашире с 19 по 21 августа пройдут мероприятия международного военно-технического форума «Армия-2022», в ходе которых гостям форума в городе Южно-Курильске будут представлены современные образцы вооружения и военной техники. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Самоходное орудие «Гиацинт-С» Mil.ru

пресс-служба ВВО «На острове Кунашир гостям форума планируется представить 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Гиацинт», танк Т-80БВ, реактивную систему залпового огня БМ-21«Град», БТР-80, передвижную кухню ПАК-200, и другие образцы современного вооружения, военной техники и стрелкового оружия».

На площадках форума «Армия-2022», расположенных в различных регионах, российские предприятия демонстрируют новые и модернизированные образцы военной и специализированной техники. В частности, автомобильный завод «Урал» представил арктический автобус-вездеход, созданный для работы в экстремальных температурных условиях — до минус 50 градусов Цельсия.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после осмотра экспозиции военной техники в парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» заявил, что «обороноспособность нашей страны обеспечена на высоком уровне».

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев: обороноспособность России обеспечена на высоком уровне