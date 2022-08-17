Южно-Курильск, Сахалинская область, 17 августа 2022, 09:26 — REGNUM На самом южном острове Большой гряды Курильских островов Кунашире с 19 по 21 августа пройдут мероприятия международного военно-технического форума «Армия-2022», в ходе которых гостям форума в городе Южно-Курильске будут представлены современные образцы вооружения и военной техники. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
На площадках форума «Армия-2022», расположенных в различных регионах, российские предприятия демонстрируют новые и модернизированные образцы военной и специализированной техники. В частности, автомобильный завод «Урал» представил арктический автобус-вездеход, созданный для работы в экстремальных температурных условиях — до минус 50 градусов Цельсия.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после осмотра экспозиции военной техники в парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» заявил, что «обороноспособность нашей страны обеспечена на высоком уровне».
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