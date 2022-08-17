Москва, 17 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Во всеобщей мировой тенденции к дедолларизации Вашингтону винить некого, кроме самого себя. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах китайского издания Global Times.

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К тенденции отказа от доллара привел ряд масштабных финансовых санкций Запада против Российской Федерации. Россия в свою очередь начала «самую радикальную дедолларизацию».

Также одной из причин, по которой все больше стран отказываются от доллара, является повышение процентных ставок ФРС США, что приводит к оттоку капитала из развивающихся стран. Особенно от этого пострадали Мексика, Аргентина, Таиланд, Южная Корея, Греция, Турция и Шри-Ланка.

«Сама мысль, что американцы могут захватить активы кого угодно, кто не желает следовать в русле диктаторской политики Вашингтона, пугает. Поэтому страны, диверсифицирующие свои резервные активы, отказываются от доллара», — подчёркивается в статье китайского издания.

Как сообщало ИА REGNUM, укрепление рубля и относительно стабильный курс российской валюты способствует снижению колониальной зависимости россиян от доллара.

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