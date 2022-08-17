Гагра, Абхазия, , 09:24 — REGNUM Сухумский аэропорт после восстановления не будет приватизирован, несмотря на финансирование российской стороной. Об этом 16 августа пресс-служба министерства экономики Абхазии сообщила агентству «Апсадгьыл-инфо».

Сухумский аэропорт Alex Alex Lep

Как рассказали в ведомстве журналистам, сохранение государственной собственности на основные сооружения воздушной гавани является «главным условием реализации данного проекта». В госсобственности оставят рулёжные дорожки, взлётно-посадочную полосу, объекты контроля движения самолётов, светосигнальное оборудование и инфраструктуру аэропорта (электроснабжение, водоснабжение и т.п.).

Сообщается, что источник финансирования аэропорта в Сухуме определяется вместе с представителями РФ. По данном проекту разрабатывается проектно-сметная документация.

Напомним, президент Абхазии Аслан Бжания заявил о необходимости восстановить авиасообщение с Россией к 2024 году. Сухумский аэропорт не функционирует с 1993 года. В 2021 году российские сапёры очистили его территорию от оставшихся с войны с Грузией взрывных устройств.