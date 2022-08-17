Архангельск, , 09:24 — REGNUM В Архангельске начальник почты признана виновной в присвоении пенсии, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2022 года начальник отделения почтовой связи вместо выдачи пенсии архангелогородке присвоила причитавшуюся сумму, поставив подпись о получении от ее имени, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

В ходе допросов подследственная признала свою вину, после возбуждения уголовного дела возместила причиненный ущерб.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, Почта России принесла извинения за присвоение выплат в Мурманской области.