Начальник архангельской почты, укравшая пенсию, получила условный срок
Архангельск, 17 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Архангельске начальник почты признана виновной в присвоении пенсии, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
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«Почта России»
Следствием и судом установлено, что в феврале 2022 года начальник отделения почтовой связи вместо выдачи пенсии архангелогородке присвоила причитавшуюся сумму, поставив подпись о получении от ее имени, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.
В ходе допросов подследственная признала свою вину, после возбуждения уголовного дела возместила причиненный ущерб.
Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.
Как сообщало ИА REGNUM, Почта России принесла извинения за присвоение выплат в Мурманской области.