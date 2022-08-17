Москва, , 09:22 — REGNUM Ретрансляция радиосигналов для украинских военных и населения освобожденных украинских территорий осуществляется специалистами мобильного радиокомплекса Западного военного округа (ЗВО). Об этом 17 августа сообщает Минобороны России.

Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР»

«Мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» слышен в радиусе как минимум 15 километров. В эфире радио «Жизнь» — популярная музыка, актуальные новости и главное — подробные инструкции как выжить. Адресованы они военнослужащим Украины: «Радио жизнь, инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно"», — говорится в сообщении.

Также уточнятся, что российские связисты считают, что эфир радио «Жизнь» слушают и за линией фронта и добавляется, что ведущие украинских военных на убой боятся этой волны и делают попытки её заглушить.

«Солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины, ваше дальнейшее сопротивление бесполезно. Выберите жизнь, прекратите сопротивление и сдайтесь русским войскам. Ознакомьтесь с текстом Женевской конвенции о защите гражданского населения в ходе военных действий. Российская сторона соблюдает данный договор и следит за его выполнением», — приводятся в сообщении текст из эфира указанного радио.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель китайской газеты «Чжунго цзюньван» Се Линьлинь написал, что Соединённые Штаты пытаются скрыть свою вину в эскалации украинского кризиса, однако они не смогут обмануть весь мир, поскольку международное сообщество считает иначе.