Донецк, 17 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из РСЗО «Ураган», а также выпустили артиллерийские снаряды по Верхнеторецкому и Зайцево. Об этом сообщает 17 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

Обстрел Куйбышевского района Донецка зафиксирован в 07:00 с позиций в Карловке. По городу выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», оснащённые противопехотными минами «Лепесток».

В 07:55 со стороны Петровского обстрелян посёлок Верхнеторецкое, по нему выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

В 08:00 с позиций в Дылеевке обстреляли посёлок Зайцево (южное). По нему выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

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