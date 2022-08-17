Сеул, , 09:24 — REGNUM В Южной Корее назвали четырех кандидатов на должность генерального прокурора администрации Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства юстиций.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно рекомендациям комитета министерства, на данный пост претендуют: глава Института юстиций Ё Хван Соп, глава Генеральной прокуратуры Ким Ху Гон, глава Генеральной прокуратуры Тэджона Ли Ду Бон, и заместитель главного прокурора Верховной прокуратуры Ли Вон Сок.

Известно, что окончательная кандидатура будет представлена президенту 17 августа.

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