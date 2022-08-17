Сеул, 17 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Южной Корее назвали четырех кандидатов на должность генерального прокурора администрации Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства юстиций.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно рекомендациям комитета министерства, на данный пост претендуют: глава Института юстиций Ё Хван Соп, глава Генеральной прокуратуры Ким Ху Гон, глава Генеральной прокуратуры Тэджона Ли Ду Бон, и заместитель главного прокурора Верховной прокуратуры Ли Вон Сок.

Известно, что окончательная кандидатура будет представлена президенту 17 августа.

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