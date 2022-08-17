Санкт-Петербург, , 09:26 — REGNUM Санкт-Петербургу вновь не хватило 0,3 градуса, чтобы побить рекорд температуры воздуха за 16 августа. Об этом в своём Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Купание в фонтане в парке 300-летия Дарья Драй © ИА REGNUM

В прошедший вторник, 16 августа, максимальная температурная отметка составила +30,2 градуса, однако это не позволило побить рекорд. Отметим, что в минувший понедельник Северной столице не хватило столько же. Рекорд, установленный в 1935 году, остаётся действующим.

В Санкт-Петербурге в среду, 17 августа, на погоду будет влиять периферия обширного барического максимума. Осадков не ожидается, в городе сохраняется жара. Петербург вновь попытается побить рекорд: температура воздуха составит +29…+31 градусов, а по Ленинградской области +26…+31 градусов.

По оценкам синоптика, в четверг жителей и гостей города вновь ожидает жара. Напомним, что в Петербурге ввели оранжевый уровень опасности из-за высокий температур. Он будет действовать до 12:00 18 августа.

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