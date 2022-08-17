Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 09:19 — REGNUM По состоянию на утро 17 августа в Красноярском крае зарегистрирован один лесной пожар на площади 328 га — в Эвенкийском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

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За сутки огнеборцы потушили в регионе один лесной пожар на площади 15 га. Он действовал в Туруханском районе. Предварительная причина возгорания — сухие грозы.

В министерстве заверили, что действующий в Эвенкии лесной пожар не угрожает населённым пунктам.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного сезона в крае зарегистрировано более 1160 лесных пожаров на общей площади свыше 182 тыс. га.

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