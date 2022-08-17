Москва, , 09:18 — REGNUM Избыток свободных денежных средств, собираемых в рамках бюджетного правила, необходимо инвестировать в зарплаты российских работников для повышения потребительского спроса и стимулирования развития экономики страны, отметил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия») на пленарном заседании деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2022».

Владимир Гутенев

Депутат напомнил о предложении Минфина по возвращению бюджетного правила и проведении интервенций в валютах дружественных стран.

«Я не знаю дружественных валют. Ни юани, ни рупии, ни турецкие лиры я не считаю дружественными. Мы видим, как наши партнёры и их банки боятся вторичных санкций и поступают очень аккуратно. Но может нам пересмотреть номенклатуру и объёмы госрезервов? Нам вложиться надо в зарплаты наших работников, потому что то, что получат наши клёпальщики, слесари, токаря, не уйдет в яхты и квартиры за рубеж. Это вернётся повышенным потребительским спросом на отечественный продукт и будет стимулировать развитие нашей экономики», — сказал Гутёнев, видео выступления которого опубликовано в телеграм-канале депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что если основой экономики РФ по-прежнему будут оставаться ТЭК и добыча полезных ископаемых, то экономический рост будет отложен до 2024 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван главный фактор, который тормозит восстановление экономики РФ