Пекин, , 09:18 — REGNUM Соединенные Штаты пытаются скрыть свою вину в эскалации украинского кризиса, однако они не смогут обмануть весь мир, поскольку международное сообщество считает иначе, считает обозреватель китайской газеты «Чжунго цзюньван» Се Линьлинь.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украинский кризис — это результат того, что американское правительство продолжало «подбрасывать дрова в костер», и это также конфликт, который сознательно создали и раздули США ради поддержки своей гегемонии», — пишет обозреватель.

Хотя США пытаются притвориться невиновными, они не могут обмануть международное сообщество, добавил Линьлинь.

Он также напомнил, что спецоперация России на Украине стала реакцией на расширение НАТО на восток вопреки законным публичным опасениям Москвы.